Devisen: Wenig Bewegung über Nacht

Zürich – Der US-Dollar bewegt sich nach seinem erneuten Fall unter 0,80 Franken am Vortag derzeit seitwärts. Er wird aktuell zu 0,7982 gehandelt und damit nahezu unverändert gegenüber dem Vorabend. Auch das Euro/Franken-Paar tritt bei 0,9330 auf der Stelle. Derweil hat sich der Euro über Nacht gegenüber dem Greenback eine Spur abgeschwächt und liegt aktuell bei 1,1688.

In der laufenden Woche rückt die Zinssitzung der EZB am Donnerstag in den Fokus, auch wenn die Mehrheit der Ökonomen keine Zinsänderung erwartet.

An der Zollfront gab es zudem über Nacht neue Nachrichten von einer Sprecherin des Weissen Hauses, wie etwa die Commerzbank betont. Demnach könnten durchaus noch weitere Briefe an Länder mit der Ankündigung neuer Zolltarife ab 1. August gehen, so etwa auch an die Schweiz. Es sei momentan aber unmöglich, den Ausgang der noch laufenden Verhandlungen vorherzusehen.

Die Bank Valiant sieht derweil aufgrund der Entwicklungen an der Zollfront eine mögliche Frankenschwäche voraus. «Aus Frankensicht ziehen Gewitterwolken auf», heisst es in einem Marktkommentar der Bank. Der US-Präsident habe zwar angetönt, dass Länder ohne Zollbrief moderate Zölle zwischen 10 und 15 Prozent zu erwarten hätten. Gleichzeitig habe er aber die Prüfung sehr hoher Zölle auf Pharma-Importe angekündigt. Es sei deshalb zu befürchten, dass in den nächsten Wochen Zölle im Bereich um 100 Prozent angekündigt würden.

Auch wenn diese Zölle letztlich tiefer ausfallen dürften, könnte der Franken wegen des grossen Anteils der Pharma-Exporte am Schweizer BIP kräftig unter Druck geraten. Valiant sieht Kurse von 0,82 Franken für den Dollar und von 0,9430 beim Euro für möglich. (awp/mc/ps)