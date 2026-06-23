Devisen: Wenig Bewegung vor Konjunkturdaten

Zürich – Am Devisenmarkt haben sich die wichtigsten Währungspaare am Dienstagmorgen nur wenig bewegt. Marktteilnehmer hielten sich vor der Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten zurück.

In der Nacht hat sich das Dollar/Franken-Paar nur wenig bewegt und notierte zuletzt bei 0,8090 Franken. Am Vortag war der Greenback zeitweise noch leicht über die Marke von 0,81 Franken gestiegen. Auch der Euro zeigte sich gegenüber dem US-Dollar kaum verändert und wurde zuletzt zu 1,1424 Dollar gehandelt. Das Euro/Franken-Paar verharrte derweil mit 0,9242 Franken ebenfalls nahezu unverändert.

Für etwas Entspannung sorgten Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen den USA und Iran in der Schweiz. Die Aussicht auf eine Offenhaltung der Strasse von Hormus sowie mögliche Inspektionen durch die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) nährten die Hoffnung auf eine Beruhigung der Lage im Nahen Osten. Entsprechend blieben die Ölpreise auf dem tiefsten Stand seit Beginn des Konflikts.

Im Fokus stehen nun die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes (PMI) für Juni aus Europa und den USA. Die Daten dürften wichtige Hinweise auf die konjunkturelle Entwicklung zum Ende des zweiten Quartals liefern und könnten die Erwartungen an den geldpolitischen Kurs der grossen Zentralbanken beeinflussen, so ein Marktteilnehmer. (awp/mc/ps)