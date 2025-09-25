Devisen: Wenig Bewegung vor SNB-Zinsentscheid

Zürich – Der Devisenmarkt bewegt sich am Donnerstag im Vorfeld der geldpolitischen Lagebeurteilung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) wenig. Der US-Dollar hat sich gegenüber dem Franken über Nacht auf 0,7950 von 0,7955 am Vorabend eine Spur abgeschwächt, der Euro steht bei 0,9337 Fr. praktisch stabil.

Das Währungspaar EUR/USD hat über Nacht auf 1,1744 leicht zugelegt, damit steht der Euro aber noch immer deutlich unter dem Niveau von vor 24 Stunden, als er noch bei über 1,18 USD notierte.

Die von US-Notenbankchef Jerome Powell zuletzt etwas gedämpften Zinssenkungsfantasien hätten dem US-Dollar einen gewissen Rückenwind verliehen, heisst es in Marktkreisen zur jüngsten Euro-Schwäche. Darüber hinaus sei der Euro von überraschend schwachen Konjunkturdaten aus Deutschland gebremst worden.

Am Devisenmarkt wird indes mit besonderer Spannung auf das Ergebnis der Zinssitzung der SNB gewartet. Zwar wird grossmehrheitlich keine Senkung der Zinsen in den Negativbereich erwartet. Die Kommentare des SNB-Direktoriums interessieren aber sehr wohl, insbesondere hinsichtlich der Auswirkungen der seit Anfang August geltenden US-Zölle für die Schweizer Wirtschaft. (awp/mc/ps)