Devisen: Wenig Bewegung vor US-Arbeitsmarktbericht

Zürich – Am Devisenmarkt herrscht im Vorfeld des US-Arbeitsmarktberichts wenig Dynamik. Das Währungspaar EUR/USD hat im Vergleich zum Vorabend auf 1,1385 von 1,1381 nur minim angezogen. Auch gegenüber dem Franken hält der Dollar bei 0,8088 das Niveau von Mittwochabend.

Der Euro wird zum Franken unverändert zu 0,9208 gehandelt.

Da sich die Märkte nicht mehr gross für den Iran-Konflikt zu interessieren schienen, rücke der Arbeitsmarktbericht der USA wieder etwas mehr in den Fokus der Devisenmärkte, heisst es in einer Einschätzung der Commerzbank. Allerdings habe er kaum mehr die Wichtigkeit von früher, da der neue Fed-Chef Kevin Warsh nicht viel darüber spreche.

In seiner Rede am Treffen der Notenbanker im portugiesischen Sintra sei vor allem die Inflation im Fokus gestanden oder auch noch das Thema KI. Die Publikation des US-Arbeitsmarktberichts wird wegen des Nationalfeiertags der USA am Samstag auf den heutigen Donnerstag vorgezogen. (awp/mc/ps)