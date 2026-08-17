Schweizer Hotellerie im Juli mit etwas mehr Übernachtungen

Neuenburg – Die Schweizer Hotellerie hat im Juli 2026 wieder etwas mehr Übernachtungen verzeichnet. Getragen wurde das leichte Plus vor allem von einer stärkeren Nachfrage aus dem Inland.

Die Zahl der Logiernächte stieg gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,3 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag auf Basis einer ersten Schätzung mitteilte. Bei den inländischen Gästen nahmen die Übernachtungen um 3,8 Prozent zu, während jene der ausländischen Gäste um 2,6 Prozent zurückgingen.

Negativserie gestoppt

Nach vier rückläufigen Monaten in Folge hat sich die Entwicklung im Juli damit wieder leicht ins Positive gedreht. In den ersten beiden Monaten des Jahres hatte die Schweizer Hotellerie noch an den Rekordkurs des Vorjahres angeknüpft und steigende Übernachtungszahlen ausgewiesen. Ab März gingen die Logiernächte auf Monatsbasis dann jedoch zurück.

Entsprechend fiel auch die Bilanz für das erste Halbjahr negativ aus: Die Zahl der Übernachtungen sank um 0,7 Prozent auf 20,3 Millionen. Um den Rekordwert aus dem Vorjahr im Gesamtjahr noch zu übertreffen, wäre denn auch eine starke zweite Jahreshälfte nötig. Mit dem leichten Plus im Juli ist zumindest der Auftakt ins zweite Semester gelungen.

Das BFS veröffentlicht am 24. August eine zweite Schätzung für den Juli, die absoluten Zahlen folgen am 4. September. (awp/mc/pg)