Devisen: Wenig Bewegung – Zurückhaltung vor EZB und US-CPI
Zürich – Die Aktivitäten im Devisenhandel halten sich am frühen Donnerstagmorgen in Grenzen. Auch über Nacht haben sich die Kurse kaum bewegt. Vor der heute Nachmittag mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) und den US-Inflationsdaten hielten sich die Marktteilnehmer zurück, heisst es dazu am Markt.

Aktuell wird das Währungspaar Euro/Franken zu 0,9337 gehandelt nach 0,9340 am Vorabend. Derweil kostet der Dollar wie am Mittwochabend 0,7952 Franken. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit ebenfalls kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1743 zeigt.

Die EZB wird um 14.15 Uhr das Ergebnis der geopolitischen Beratungen veröffentlichen. Es wird allerdings keine Zinsänderung erwartet. Die EZB dürfte laut den meisten Ökonomen den für den Markt wichtigen Einlagensatz bei 2,0 Prozent belassen.

Für Spannung sorgen zudem die US-Inflationszahlen für den Monat November. Sie werden um 14.30 Uhr publiziert und dürften genau unter die Lupe genommen werden, weil sie Hinweise über die zu erwartende Zinspolitik der US-Notenbank Fed geben könnten. Bis dahin erwarten die Marktteilnehmer ein eher ruhiges Geschäft. (awp/mc/ps)

