Devisen: Wenig veränderte Kurse

Zürich – Der Kurs des US-Dollar hat sich über das Wochenende kaum verändert. Aktuell wird das Währungspaar Euro/Dollar zu 1,1379 gehandelt. Das ist minim weniger als am Freitag mit 1,1381.

Auch das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9409 mehr oder weniger auf der Stelle. Derweil kostet der Dollar 0,8269 Franken nach 0,8271 am Freitagabend.

Zoll-Aussagen von US-Präsident Donald Trump vom Freitagabend hatten im Devisenmarkt kaum Spuren hinterlassen. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg sagte Trump, die Zölle gegenüber China würden nicht zurückgenommen, solange das Land den USA nichts biete. Eine weitere Zollpause bezeichnete Trump zudem als unwahrscheinlich.

Derweil halten wegen zunehmender Konjunktursorgen die Spekulationen um Zinssenkungen der Zentralbanken weiter an. Zwar habe es jüngst auch warnende Töne bezüglich der US-Wirtschaft gegeben. Doch in der Breite liessen Fed-Vertreter nicht erkennen, dass sie es mit Zinssenkungen eilig hätten, heisst es in eine Kommentar der Helaba.

Impulse dazu dürften in der neuen Woche eine Reihe von Konjunkturzahlen liefern. Dazu zählen etwa die Wachstumsschätzungen für das erste Quartal Deutschlands und der USA sowie Inflations- und Arbeitsmarktdaten. (awp/mc/pg)