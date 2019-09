EU-Verlauf: Moderate Gewinne – Britische Börse profitiert vom schwachen Pfund

Paris – Die wichtigsten Börsen Europas haben am Montag überwiegend moderat zugelegt. Das Inkrafttreten der neuer, gegenseitiger Strafzölle von USA und China Anfang September war lange bekannt und daher ohne Kurswirkung. Dagegen werteten die Anleger es zugleich positiv, dass beide Seiten die Handelsgespräche fortsetzen wollen. Stützend wirkten auusserdem aktuelle Stimmungsdaten aus der chinesischen Industrie und auch aus der Eurozone. Sie waren überwiegend etwas besser als erwartet ausgefallen.

Der EuroStoxx 50 gewann am späten Vormittag 0,13 Prozent auf 3431,27 Punkte. In Paris rückte der Cac-40-Index um 0,06 Prozent auf 5483,64 Punkte vor und in London stieg der FTSE 100 um 0,96 Prozent auf 7276,05 Zähler. Da die Börsen in den USA wegen des Feiertags „Labor-Day“ an diesem Montag geschlossen bleiben, dürften neue Impulse am Nachmittag Mangelware bleiben.