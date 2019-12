EU-Verlauf: Positive Vorgaben der Wall Street liefern Rückenwind

Paris – Mit neuen Rekordständen an den US-Börsen im Rücken haben die europäischen Aktienmärkte am Freitag zugelegt. Das Geschäft verlief kurz vor dem Jahreswechsel naturgemäss ruhig. Für eine positive Grundstimmung sorgten Meldungen, wonach im Handelsstreit das Teilabkommen zwischen den USA und China kurz vor der Unterschrift steht.

Der EuroStoxx50 als Leitindex der Eurozone gewann am Vormittag 0,21 Prozent auf 3782,42 Punkte. In Paris ging es für den Cac 40 um 0,30 Prozent auf 6047,51 Punkte aufwärts. Der Londoner FTSE 100 legte um 0,28 Prozent auf 7653,85 Punkte zu.

Stärkster Sektor waren die Rohstoffwerte , deren Index um 1,4 Prozent anzog. Damit setzte der Sektor seine Erholung fort. Für Optimismus in dem stark vom Welthandel abhängigen Sektor sorgte wohl anstehende Unterzeichnung eines Teilabkommens zwischen den USA und China im Handelsstreit sowie die Erwartung eine Stabilisierung der Konjunktur.

Gefragt waren in diesem Kontext auch die Stahlwerte, die noch immer deutlich unter ihren Höchstständen notieren. „Gerade zum Jahreswechsel setzen Investoren gerne auf mögliche Überraschungsbranchen für das jeweilige folgende Börsenjahr. Die Stahlbranche könnte im kommenden Jahr 2020 dazugehören“, merkte dazu Marktstratege Andreas Lipkow von Comdirect an.

Tesco kletterten um knapp ein Prozent. Laut Kreisen sollen thailändische Investoren an dem Geschäft der Supermarktkette in Thailand und Malaysia interessiert sein. Gesucht waren darüber hinaus Aktien, die sich in diesem Jahr in diesem Jahr überdurchschnittlich entwickelt haben und sich durch eine solide geschäftliche Entwicklung auszeichnen. So zogen LVMH und Airbus um jeweils 0,9 Prozent an. (awp/mc/pg)

