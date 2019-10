EU-Verlauf: Wenig verändert – Warten auf Handelsgespräche

Paris – Zwischen Hoffen und Bangen rund um den US-chinesischen Zollkonflikt: Europas wichtigste Aktienmärkte haben sich am Donnerstagvormittag nur wenig bewegt und keine klare Richtung eingeschlagen. „Beinahe täglich wechseln sich Sorgen über ein Scheitern mit neuen Hoffnungen auf eine Annäherung ab“, äusserte sich Marktanalyst Milan Cutkovic von AxiTrader zu den anstehenden Handelsgesprächen beider Länder.

Der EuroStoxx 50 notierte am späten Vormittag 0,09 Prozent tiefer bei 3459,03 Punkten. Am Dienstag war der Leitindex der Eurozone um rund 0,9 Prozent gestiegen. In Frankreich stieg der Cac 40 am Donnerstag dagegen um 0,21 Prozent auf 5510,42 Punkte. In Grossbritannien wiederum sank der FTSE 100 um 0,21 Prozent auf 7151,64 Punkte.