Europa-Schluss: Gute Stimmung trotz Nvidia

Europa-Schluss: Kein grosses Risiko vor Nvidia-Zahlen

Die wichtigsten europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag keine einheitliche Richtung gefunden. Kräftigere Kursbewegungen in den einzelnen Indizes blieben vor den am Mittwoch mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des US-Chipkonzerns Nvidia aus.