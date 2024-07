Europa-Schluss: Tech-Branche führt Erholung an – Panne an Schweizer Börse

Paris / London – Eine kräftige Erholung der europäischen Technologie-Branche hat am Mittwoch den Aktienmärkten Europas Auftrieb gegeben. Auslöser war die am Dienstag gestartete Erholungsrally der US-Technologiebörse Nasdaq.

Vor der im späteren Tagesverlauf anstehenden Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed samt der Kommentare zur erwarteten Zinsentwicklung stieg der EuroStoxx50 um 0,66 Prozent auf 4.872,94 Punkte. Im Monatsverlauf steht für den Leitindex der Euroregion damit ein Verlust von 0,4 Prozent zu Buche.

Der britische FTSE 100 kletterte am Mittwoch um 1,13 Prozent auf 8.367,98 Punkte nach oben. Der schweizerische Leitindex SMI schloss mit einem Plus von 0,29 Prozent auf 12.317,44 Punkte. Wegen einer technischen Panne war der Handel an der Börse in Zürich für mehrere Stunden ausgesetzt worden. Betroffen von der Störung war auch die zum schweizerischen Börsenbetreiber SIX gehörende spanische Börse BME, wobei dort der Handel jedoch nicht ausgesetzt worden war. (AWP/mc/pg)

Euronext

