Europa-Verlauf: Stabilisiert – Credit-Suisse-Aktie mit Kurssprung

Paris / London – Nach dem Kursrutsch am Vortag haben die europäischen Börsen sich am Donnerstag gefangenen. Dazu trugen die Nachrichten zur Stabilisierung der angeschlagenen Grossbank Credit Suisse bei. Allerdings reichten die Gewinne nicht aus, die vorherigen Verluste auszugleichen. Dazu war die Zurückhaltung vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am Nachmittag dann doch zu gross.

Am Mittag gewann der EuroStoxx50 0,64 Prozent auf 4060,75 Punkte. Der Pariser Leitindex Cac 40 war mit 0,76 Prozent auf 6937,72 Punkte ähnlich stark, während der britische FTSE 100 mit 1,21 Prozent auf 7433,46 Punkte noch etwas mehr zulegte.

Ob die Stabilisierung von Dauer ist, gilt aber als fraglich. «Nachdem die Turbulenzen im Bankensektor mit der Schweizer Grossbank Credit Suisse gestern Europa erreicht hätten, verteilte die Schweizer Notenbank am Abend die Beruhigungspille an die Investoren», stellte Kapitalmarkstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets fest. «Viel mehr als eine kurzfristige Beruhigung dürfte es allerdings nicht sein, die Probleme der Bank und die Nervosität an der Börse werden noch eine ganze Weile bleiben.»

Auch die anstehende EZB-Sitzung ist mit Unwägbarkeiten verbunden. «Eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte wurde angekündigt und wir halten einen solchen Schritt nach wie vor für wahrscheinlich», merkten die Volkswirte der Helaba dazu an. «Es wäre eine heisse Wette, davon auszugehen, dass die EZB den angekündigten Schritt wegen der Bankenkrise und den Turbulenzen ausfallen lässt oder auf 25 Basispunkte reduziert.» Offen ist zudem die weitere Entwicklung. «Fraglich ist, ob es so weitergeht, oder ob ein geringeres Tempo in Aussicht gestellt wird», hiess es von der Helaba.

Banken und Finanzwerte erholten sich von den Verlusten am Vortag. Das Rettungspaket dämpfe die Sorgen über einen grösseren Ansturm auf die Credit Suisse und Auswirkungen auf andere Institute in der ganzen Welt, schrieb Susannah Streeter vom Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown. Die stark angeschlagene Schweizer Grossbank Credit Suisse hatte sich bei der Notenbank Kredite von bis zu 50 Milliarden Franken (knapp 51 Mrd Euro) gesichert. Zudem kündigte die Bank am frühen Donnerstagmorgen den Rückkauf von bestimmten Euro- und Dollar-Anleihen im Volumen von drei Milliarden Franken an. Mit diesen Schritten will die Credit Suisse das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen. Die Aktie machte einen Sprung von 23,8 Prozent.

Der am Vortag gefallene Einzelhandelssektor verzeichnete gleichfalls Gewinne. Aktien des Schwergewichts Inditex zogen um 2,3 Prozent an. JPMorgan hatte das Kursziel von 31 auf 34 Euro angehoben. Die Geschäftszahlen der Spanier seien auf geteiltes Echo gestossen, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer Studie. Insgesamt hält sie den Bericht aber für stark.

Immobilienwerten gelang es dagegen nicht, sich von den Vortagesverlusten zu erholen. Sie büssten weiter ein und lagen am Ende des Feldes. «Insbesondere bei den Immobilientiteln stellen sich die Investoren derzeit an die Seitenlinie», merkte Marktexperte Andreas Lipkow dazu an. «Ein tendenziell höheres Zinsumfeld wird dem Immobiliensektor weiter zusetzen.» (awp/mc/pg)

