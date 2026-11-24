Paris / London / Zürich – Europas Aktienmärkte haben am Dienstag leicht nachgegeben. Nach den jüngsten Kursschwankungen stellte sich damit ein abwartender Handel ein. «Huangs Rückkehr auf den Nvidia-Chefsessel hat den Dreiklang aus KI-Zweifeln, Zinsrisiken und geopolitischen Spannungen nur kurzfristig kaschieren können», so Timo Emden, Marktanalyst vom Broker CapTrader.

Am Mittag sank der EuroStoxx 50 um 0,87 Prozent auf 6.021,77 Punkte. Der Schweizer SMI verlor 0,28 Prozent auf 14.693,84 Punkte, während der britische FTSE 100 um 0,14 Prozent auf 10.466,02 Punkte nachgab.

Die Zinssorgen, die auf den Märkten lasten, hatten am Vortag durch den Renditeanstieg in den USA neue Nahrung erhalten. Diese trafen nun die zinssensiblen Rohstoffwerte. So büssten etwa ArcelorMittal 4,5 Prozent ein.

Technologiewerte schwächelten trotz starker Vorgaben aus den USA und Asien ebenfalls. Die Experten des Anbieters von Handelsstrategien Index Radar verwiesen auf die Fragezeichen hinter der «Rentabilität der gewaltigen KI-Investitionen». Hier sei kaum Entspannung zu beobachten. «Dass einige Kreditausfallprämien gestern nur leicht zurückgingen, zeigt, dass die Sorgen am Kreditmarkt keineswegs ausgeräumt sind», so Index Radar.

Ölwerte gaben ebenfalls nach. Sie reagierten damit auf den anhaltenden Preisrutsch der Ölpreise. Vorsichtiger Optimismus mit Blick auf die Bemühungen zur Beendigung des Konfliktes zwischen dem Iran und den USA hatte bereits am Montag die Ölpreise nachgeben lassen. US-Vizepräsident JD Vance traf sich laut Axios mit dem Premierminister von Katar, um über die Verhandlungen mit dem Iran zu sprechen. Das Land am Persischen Golf fungiert als Vermittler bei den Bemühungen zur Beilegung des fast neunmonatigen Konfliktes.

Stattdessen hielten sich Anleger an defensive Branchen. Mit leichten Gewinnen führten Aktien von Nahrungs- und Getränkeproduzenten, Pharma- und Telekommunikationswerte das Gewinnerfeld an. Im Pharmasegment gab es Nachrichten zu Sanofi. Der französische Pharmahersteller will das US-Biotechunternehmen Insmed übernehmen. Die Franzosen bieten 175 Dollar je Aktie. Dies entspricht einer Unternehmensbewertung von rund 41 Milliarden Dollar (37,6 Milliarden Euro). Der Kauf soll sich ab 2028 positiv auf das bereinigte Ergebnis je Aktie von Sanofi auswirken. Entsprechend positiv äusserten sich Analysten. Der strategisch sinnvolle Schritt sollte die finanzielle Entwicklung des Pharmakonzerns nach dem Patentablauf von Dupixent ab Ende 2028 stützen, schrieb Michael Leuchten von Jefferies. Die Aktie stieg um 5,9 Prozent. (awp/mc/ps)

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