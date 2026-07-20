Europa-Verlauf: Gedämpfte Stimmung – Kriegssorgen und Ölpreisanstieg hemmen

Paris / London / Zürich – Sorgen vor einer Ausweitung des Iran-Kriegs und damit zusammenhängend steigende Ölpreise haben zum Wochenauftakt die europäischen Börsen zunächst gebremst. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 startete am Montag etwas schwächer, konnte sich dann aber ins Plus vorarbeiten mit zuletzt 0,27 Prozent auf 6.248 Punkte. Er bleibt damit unter der 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend.

Im Fokus bleibt der Iran-Krieg. Die Streitkräfte der USA und des Irans attackieren sich weiter gegenseitig, sodass die Sorge vor einem noch umfassenderen Krieg wächst. Der mit dem Krieg einhergehende Ölpreisanstieg schürt weiterhin Inflationssorgen. Zuletzt verringerten die Ölpreise gleichwohl ihren Zuwachs. Denn: Der Iran erhielt angesichts der neuen militärischen Eskalation mit den USA eigenen Angaben zufolge Vorschläge von Vermittlern für eine Wiederaufnahme der Verhandlungen. Die USA seien weiter zu Gesprächen mit Teheran bereit, betonte US-Aussenminister Marco Rubio.

Im Ölsektor gab es die grössten Gewinne. Auch Banken zeigten sich fest. BNP Paribas waren mit plus 1,4 Prozent unter den besten Werten im EuroStoxx. Die Analysten von Jefferies sind optimistisch mit Blick auf die Zahlen der Franzosen für das zweite Quartal.

Schwach waren Reise- und Freizeitwerte. Hier machten sich die höheren Ölpreise negativ bemerkbar. Ausserdem enttäuschte Ryanair mit Quartalszahlen.

Ausserhalb des Euroraums gab der Schweizer SMI um 0,18 Prozent auf 14.318 Punkte nach. Der britische FTSE 100 sank um 0,29 Prozent auf 10,569 Punkte.

Der Anstieg der Kerosinpreise infolge des Iran-Kriegs sorgte bei Ryanair für einen noch stärkeren Gewinneinbruch als am Markt bereits befürchtet. Um die verunsicherte Kundschaft zu ködern, hätten die Iren ihre Tickets zudem günstiger verkauft, als er erwartet habe, schrieb Analyst Conor Dwyer von der US-Bank Citigroup. Die Ryanair-Papiere sackten in Dublin um 4,3 Prozent ab. (awp/mc/ps)

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