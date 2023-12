Europa-Verlauf: Kaum verändert – Prosus drücken EuroStoxx ins Minus

Paris / London – Ungeachtet der Erholung der US-Börsen von den jüngsten Gewinnmitnahmen haben sich die europäischen Aktienmärkte am Freitag kaum vom Fleck bewegt. Der EuroStoxx 50 indes wurde von Verlusten der Prosus-Aktie leicht heruntergezogen. Insgesamt jedoch ist es bereits sehr ruhig geworden vor dem Weihnachtswochenende, auch wenn am Nachmittag in den USA noch die Inflationssignale anstehen.

Der Leitindex der Eurozone verlor 0,20 Prozent auf 4515,70 Punkte, womit sich für den EuroStoxx im Wochenverlauf ein Verlust von 0,7 Prozent abzeichnet. Vor etwas mehr als einer Woche noch hatte er bei knapp unter 4600 Punkten den höchsten Stand seit 22 Jahren erreicht. Der französische Cac 40 drehte am Freitag zuletzt ins Plus und stieg um 0,07 Prozent auf 7576,49 Zähler. Der britische FTSE 100 stieg zuletzt um 0,13 Prozent auf 7705,07 Punkte.

In der Hoffnung auf die meistens positiven letzten Handelstage des Jahres trennten sich aktuell nur die wenigsten von ihren Aktien – und das, selbst wenn Unternehmensnachrichten das Potenzial dazu hätten, die Stimmung im Allgemeinen zu trüben, konstatierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets unter Verweis auf enttäuschende Quartalsbilanzen und Prognosen der US-Konzerne Fedex und nun Nike .

Branchenseitig hielten sich Gewinner und Verlierer in Europa die Waage. Der Technologiesektor entwickelte sich am schwächsten, hat aber auch seit Ende Oktober einen sehr starken Lauf hinter sich. Er wurde vor allem belastet von der Prosus-Aktie , die um rund 20 Prozent abstürzte. Ein geplantes strengeres Vorgehen der chinesischen Regierung gegen Online-Spiele in China drückte den Kurs der Technologie-Beteiligungsgesellschaft im Online-Konsum-Bereich. Die oberste für Online-Gaming verantwortliche Behörde veröffentlichte einen Entwurf von Regeln gegen Praktiken, die Spieler dazu ermutigen, mehr Geld im Internet auszugeben und mehr Zeit online zu verbringen.

Der schwache Ausblick auf die Umsatzentwicklung des US-Sportartikelherstellers Nike im zweiten Geschäftshalbjahr 2022/23 belastete in Europa Aktien wie Adidas , Puma SE oder auch Asos . Adidas gaben als zweitschwächster Wert nach Prosus im EuroStoxx 50 um 6,0 Prozent nach. Ausserdem büssten Puma 5,8 Prozent ein und in London verloren die Anteile des britischen Versandhändlers Asos 1,0 Prozent. (awp/mc/pg)

