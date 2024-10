Europa-Verlauf: Leichte Verluste – L’Oreal unter Druck

Europa-Schluss: Verluste – Zurückhaltung vor Flut an Unternehmenszahlen

Die wichtigsten europäischen Börsen sind recht schwach in die neue Woche gestartet. Erst in den nächsten Tagen kommt die Saison der Quartalsbilanzen grosser Unternehmen richtig ins Rollen, zuvor übten sich die Anleger in Zurückhaltung.