Europa-Verlauf: London kaum verändert – Alle anderen Börsen am 1. Mai geschlossen

Paris / London / Zürich – Am Feiertag zum 1. Mai findet an den wichtigsten Börsen in Europa mit Ausnahme von Grossbritannien kein Handel statt. In London stand der Leitindex FTSE 100 am Vormittag knapp im Minus mit 0,02 Prozent auf 8.493 Punkten. Im Blick standen dort Quartalsberichte von Rolls-Royce , der London Stock Exchange (LSE) und Lloyds.

Beim Triebwerkshersteller Rolls-Royce honorierten die Anleger die Zuversicht für die weitere Geschäftsentwicklung. Die Belastungen durch Zölle seien beherrschbar, hiess es von den Briten. Die Papiere stiegen unter den besten Werten in London um 2,7 Prozent.

Die Aktien der London Stock Exchange sackten zunächst deutlich ab, holten ihre Verluste anschliessend aber auf. Der Börsenbetreiber habe die Umsatzerwartungen leicht verfehlt, hiess es von der UBS. Grund sei der stärkere Gegenwind von der Währungsseite. Die RBC sah das Unternehmen indes als starken Profiteur der volatilen Märkte im Auftaktquartal.

Kursverluste von 2 Prozent verbuchten Lloyds. Damit waren die Titel der Bank unter den schwächsten Werten im Londoner «Footsie»-Index. (awp/mc/ps)

