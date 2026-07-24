Europa-Verlauf: Märkte stabilisieren sich

Paris/London/Zürich – Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag zugelegt. Im Sog steigender US-Futures stabilisierten sich die Kurse. Rückenwind kam auch von den Einkaufsmanagerindizes für den Euroraum. «Die Eurozone hält in Anbetracht der widrigen Umstände Kurs», stellte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank fest.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 gewann am Mittag 0,88 Prozent auf 6.264,54 Punkte. Ausserhalb des Euroraums zog der Schweizer SMI um 0,45 Prozent auf 14.279,14 Punkte an. Der britische FTSE 100 kletterte um 0,37 Prozent auf 10.678,40 Punkte.

Stärkster Sektor waren die Technologiewerte. Während Halbleiterwerte nur wenig zulegten, setzten Aktien von SAP ein Ausrufezeichen. Europas grösster Softwarehersteller kommt trotz widriger Bedingungen in der Weltwirtschaft gut voran mit dem Abschluss von Cloud-Verträgen. Die Aktie zog um 6,6 Prozent an.

Auch Banken und Finanzdienstleister waren gefragt. Die Privatbank Vontobel aus Zürich hatte mit dem vorgelegten Halbjahresergebnis auf Rekordhöhe die Erwartungen übertroffen. Dazu trug das starke Wachstum im Privatkundengeschäft massgeblich bei. Die Aktie gewann 1,5 Prozent.

Zu den Verlierern gehörten dagegen die Einzelhandelswerte. Aktien von Carrefour standen dabei mit einem Minus von 4,5 Prozent unter Druck. Die Analysten der RBC verwiesen auf das enttäuschende operative Ergebnis für das erste Halbjahr. Die Experten von JPMorgan fanden sich in ihrer vorsichtigen Einschätzung durch die Halbjahreszahlen bestätigt.

Im ebenfalls schwächelnden Pharmasektor sanken Aktien von Sanofi um knapp zwei Prozent. Der Pharmakonzern muss einen Rückschlag bei der Suche nach einem Nachfolger für den Kassenschlager Dupixent hinnehmen: Die klinische Entwicklung von Amlitelimab zur Behandlung moderater bis schwerer atopischer Dermatitis (Neurodermitis) wurde eingestellt. (awp/mc/pg)

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