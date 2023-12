Europa-Schluss: Cac 40 auf Rekordhoch – EuroStoxx auf 16-Jahres-Hoch

Paris / London – Mit einem kleinen Schritt hat der Leitindex der Euroregion am Dienstag ein neues Hoch seit 16 Jahren erklommen. Der Cac 40 kletterte sogar auf ein Rekordhoch. Trotzdem blieben die Anleger im Grossen und Ganzen vorsichtig. Das deutsche ZEW-Konjunkturbarometer und die wie erwartet ausgefallenen Verbraucherpreise aus den USA brachten keine wirklichen Impulse.

Der Fokus richtet sich bereits auf die am Mittwoch und Donnerstag anstehenden Notenbank-Sitzungen. Gehofft wird auf Hinweise, ab wann und wie deutlich im neuen Jahr die US-Notenbank Fed und auch die Europäische Zentralbank die Zinsen senken werden. Vor Weihnachten wird dagegen kein Zinsschritt erwartet.

Der EuroStoxx 50 beendete den Tag fast unverändert mit minus 0,08 Prozent auf 4536,61 Punkte, nachdem er kurz vor der Bekanntgabe der ZEW-Daten ein weiteres Hoch seit 2007 markiert hatte. Der französische Cac 40 erreichte am Vormittag einen Punktestand von 7582,47 Punkten und ging letztlich mit minus 0,11 Prozent auf 7543,55 Zählern aus dem Tag. Der britische FTSE 100 stieg kurzzeitig über 7600 Punkte und sank am Ende des Börsentag dann um 0,03 Prozent auf 7542,77 Punkte.

Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten im Dezember verbesserten sich trotz der Haushaltskrise der grössten europäischen Volkswirtschaft den fünften Monat in Folge. In den USA schwächte sich der Preisauftrieb im November wie erwartet leicht ab. Die Kerninflationsrate blieb jedoch laut Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank in Liechtenstein «mit ihren vier Prozent noch auf einem relativ hohen Niveau.» Aus diesem Grund dürfte Fed-Präsident Jerome Powell die Hoffnungen auf eine Zinssenkung bereits im ersten Quartal 2024 zerschlagen, ist er überzeugt. «Erst zur Jahresmitte 2024 dürfte die Rate annähernd dem Fed-Inflationsziel von zwei Prozent entsprechen» und damit Raum für Zinssenkungen schaffen, so Gitzel./ (awp/mc/ps)

