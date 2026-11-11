Europa-Verlauf: Überwiegend Gewinne – niedrigere Ölpreise und weniger KI-Sorgen

Paris / London / Zürich – Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch überwiegend an ihre Vortagesgewinne angeknüpft. Rückenwind lieferten weiterhin die zuletzt stark gesunkenen Ölpreise, weil die Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Krieges zwischen den USA und dem Iran zugenommen hatten. Die Lage bleibt allerdings fragil und kann sich schnell wieder drehen.

Dass die US-Notenbank Fed den Leitzins angesichts der Inflationsentwicklung in den USA wohl weiter anheben dürfte, lastet damit vorerst kaum noch auf den Märkten. Denn vor allem die hohen Ölpreise hatten die Inflation hochgetrieben. Mit dem aktuellen Ölpreisrückgang entspannt sich die Lage also erst einmal etwas.

Im Technologiesektor rückten zudem die jüngsten Ängste vor einer womöglich strengeren Regulierung des Baus neuer KI-Rechenzentren in den USA etwas weiter in den Hintergrund. Zudem dämpfte der Cloudkonzern CoreWeave mit einem zuversichtlichen Ausblick Zweifel am KI-Geschäft. Sorgen wegen der hohen Verschuldung des Unternehmens hatten zuletzt Bedenken hinsichtlich der hohen Kosten des weltweiten KI-Ausbaus und der Rentabilität der Projekte hochkochen lassen, die den gesamten Sektor belastet hatten.

Der EuroStoxx 50 stieg am Mittwochvormittag um 0,6 Prozent auf 6.366,04 Punkte. Ausserhalb des Euroraums gewann der britische FTSE 100 0,3 Prozent auf 10.785,91 Punkte hinzu. Der Schweizer Leitindex SMI sank hingegen um moderate 0,2 Prozent auf 15.008,57 Punkte.

Gefragt waren zur Wochenmitte Technologiewerte, deren Index das europäische Branchentableau mit einem Gewinn von 1,8 Prozent anführte. Im EuroStoxx 50 waren denn auch die Aktien des Chipkonzerns Infineon mit plus 5,5 Prozent und die des Anlagebauers für die Chipindustrie ASML mit plus 2,9 Prozent weit vorne dabei.

Ganz oben im Eurozonen-Leitindex stand mit Siemens Energy die Aktie eines Unternehmens, das mit seiner Energietechnik auch stark vom KI-Ausbau profitiert. Das Papier legte nach der Veröffentlichung eines überzeugenden Ausblicks und Aussagen zu Aktienrückkäufen um gut 7 Prozent zu. So setzte sich der Konzern nach einem Rekordgeschäftsjahr 2025/26 weitere ehrgeizige Wachstumsziele für die kommenden Jahre.

Die Aktien der Bank ABN Amro erklommen nach – laut Analysten – überzeugenden Geschäftszahlen zum dritten Quartal zunächst ein Rekordhoch. Dann aber machen einige Anleger nach dem starken Lauf der Papiere wohl erst einmal Kasse. Am späten Vormittag notierte das Papier knapp ein Prozent im Minus.

Mit einem Kursverlust von mehr als 7 Prozent gerieten die Anteilsscheine des Windkraftanlagenbauers Vestas deutlich unter Druck. Nach einem guten ersten Halbjahr hat das Unternehmen ein überraschend schwaches drittes Quartal hinter sich.

Eine Senkung des Jahresausblicks brockte den Aktien des Rüstungsunternehmens CSG einen Kursverlust von fast 16 Prozent ein. (awp/mc/ps)

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