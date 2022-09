Europa-Verlauf: Zinsentscheidungen lasten auf Kursen

Paris / London – Europas wichtigste Handelsplätze haben am Donnerstag nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed nachgegeben. Zwar war der Schritt von den meisten Experten erwartet worden. Für Aufsehen sorgte unter Marktteilnehmern allerdings das klare Bekenntnis, auch weiterhin resolut gegen die Teuerung vorzugehen. Damit schwinden die Chancen auf eine «weiche Landung» der Wirtschaft.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rutschte am Mittag um 0,3 Prozent auf 3480,67 Zähler ab. Seine Gewinne vom Vortag schmolzen damit teils wieder ab. Auch in Paris notierten Aktien schwächer: Der Leitindex Cac 40 sackte um 0,6 Prozent auf 5998,03 Zähler ab. Besser lief es in London, wo die Bank of England heute ihren Zinsentscheid verkündet. Der britische FTSE 100 lag mit 7225,80 Punkten rund 0,2 Prozent im Plus.