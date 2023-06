Zürich – Derzeit können an der Schweizer Börse SIX keine Aktien und Optionen gehandelt werden. Der Handel sei infolge technischer Probleme eingestellt, sagte ein Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Daher verharren am Dienstag seit kurz nach 11 Uhr die Kurse von Einzelaktien und Indizes auf dem gleichen Stand.

Die Untersuchung sei noch im Gange, weitere Informationen würden folgen, sagte der Sprecher weiter. Wie lange der Ausfall dauert, sei unbekannt. (awp/mc/ps)