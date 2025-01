Ölpreise geben etwas nach

München / London – Die Ölpreise sind am Donnerstag leicht gefallen. Sie haben damit die Kursgewinne der vergangenen Handelstage vorerst nicht fortgesetzt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete 76,04 US-Dollar. Das waren zwölf Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Februar fiel um 17 Cent auf 73,15 Dollar.

Am Vortag hatten die Notierungen am Ölmarkt noch die höchsten Stände seit drei Monaten erreicht, bevor Daten zu den Ölreserven in den USA belastet haben. In der grössten Volkswirtschaft der Welt waren die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche zwar gefallen. Der Rückgang war aber nicht so stark wie erwartet ausgefallen.

Am Markt wurde zudem auf Konjunkturdaten aus China verwiesen, die einen weiteren Preisanstieg beim Rohöl gebremst hätten. In der zweitgrössten Volkswirtschaft sind die Verbraucherpreise zuletzt kaum noch gestiegen, was als Hinweis auf eine schwache konjunkturelle Entwicklung in der zweitgrössten Volkswirtschaft gedeutet wird. (awp/mc/ps)