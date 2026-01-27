Ölpreise geben etwas nach

New York / London – Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete am Morgen 65,37 US-Dollar. Das waren 22 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) gab um 15 Cent auf 60,48 Dollar nach. Leichte Bewegung im Streit zwischen den USA und dem Iran drückte die Notierungen.

Der Iran ist nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump an einer diplomatischen Lösung der Spannungen mit den USA interessiert. Die Lage mit dem Iran sei «im Fluss», weil die US-Regierung eine grosse Kriegsflotte in die Region entsandt habe, sagte Trump dem US-Nachrichtenportal «Axios». «Wir haben eine grosse Armada neben dem Iran. Grösser als (vor der Küste von) Venezuela», sagte der Republikaner. Er glaube aber, dass Teheran ein Abkommen schliessen wolle. «Sie wollen einen Deal machen. Das weiss ich. Sie haben mehrfach angerufen. Sie wollen reden», fügte er hinzu.

Eine Flotte von Kriegsschiffen samt dem Flugzeugträger «USS Abraham Lincoln» ist unterdessen in der Region angekommen, wie das Regionalkommando des US-Militärs Centcom mitteilte. Nähere Angaben zur genauen Position des Schiffsverbunds gab es nicht. Trump hatte ein militärisches Eingreifen seines Landes im Iran wegen der Tötung Tausender Demonstranten bei den jüngsten Massenprotesten in der Islamischen Republik zuletzt nicht ausgeschlossen. (awp/mc/ps)