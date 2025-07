Ölpreise geben leicht nach – Opec+ weitet Produktion aus

New York/London – Die Ölpreise sind am Montag belastet durch die jüngsten Entscheidungen der Opec+ etwas gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent-Öl zur Lieferung im September kostete 68,13 US-Dollar. Das waren 17 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im August sank auf 66,41 Dollar.

Die Kernstaaten des Ölkartells Opec+ drehen den Ölhahn weiter auf. Die Ausweitung der Fördermenge werde im August auf 548.000 Barrel pro Tag gesteigert, teilte der Ölverbund am Wochenende mit. Derzeit liegt sie bei täglich 411.000 Barrel. Die Produzenten reagieren damit nach eigenen Angaben auf die global stabilen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

In den vergangenen Jahren hatten die acht Staaten des Kartells, darunter Saudi-Arabien und Russland, ihre Produktion um 2,2 Millionen Barrel gedrosselt. Seit April hat die Gruppe damit begonnen, diese Kürzungen wieder schrittweise rückgängig zu machen. Die wichtigsten Länder der Opec+ sind Saudi-Arabien und Russland. Die Entscheidung der Opec dürfte die Preisentwicklung tendenziell dämpfen. (awp/mc/pg)