Ölpreise legen leicht zu – Nahost-Krieg verunsichert weiter

London – Die Ölpreise haben am Donnerstagmorgen angesichts der weiter anhaltenden Unsicherheit im Nahost-Krieg leicht zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete im frühen Handel 76,85 US-Dollar und damit 15 Cent mehr als am Vorabend. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Juli legte um 26 Cent auf 75,40 Dollar zu.

Die Entwicklung der Ölpreise hängt derzeit vor allem von der Lage im Nahen Osten ab. Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und dem Iran in der vergangenen Woche haben die Ölpreise deutlich zugelegt. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent sprang am vergangenen Freitag mit dem Kriegsbeginn in der Spitze um rund neun Dollar oder 13 Prozent auf 78,50 Dollar nach oben.

Am Mittwochabend wurde bekannt, dass Bundesaussenminister Johann Wadephul (CDU) eine diplomatische Initiative zur Deeskalation im Nahen Osten anstrebt. Gemeinsam mit seinen Kollegen aus Frankreich und Grossbritannien will er den iranischen Aussenminister Abbas Araghtschi am Freitag zu einem Gespräch in Genf treffen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Diplomatenkreisen in Berlin erfuhr.

Unterdessen attackierte Israel den Iran erneut. Dabei seien Ziele in der Hauptstadt Teheran und anderen Gebieten des Landes angegriffen worden, teilten die Streitkräfte mit. Zuvor hatte der Iran nach israelischen Militärangaben mehrere Raketen auf Israel abgefeuert.

Unklar ist nach wie vor, ob die Vereinigten Staaten direkt in den Krieg eingreifen. US-Präsident Donald Trump hat sich bisher nicht festgelegt. Er hatte am Mittwochabend eine Forderung einer «bedingungslosen Kapitulation» wiederholt, schloss andererseits aber weitere Verhandlungen auch nicht komplett aus. Es sei noch nicht zu spät. (awp/mc/ps)