New York/London – Die Ölpreise sind am Freitagmorgen wieder etwas gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Januar kostete 92,65 US-Dollar und damit gut 0,6 Prozent mehr als am Vortag. Dennoch steuern die Notierungen auf den dritten Wochenverlust in Folge zu. Am Donnerstag hatte der Preis in einer Spanne von mehr als zwei US-Dollar geschwankt. Seit Wochenbeginn hat Brent mehr als drei Prozent verloren.

Die Anleger wägen die Risiken neuer möglicher US-Angriffe auf den Iran gegen das reichliche Angebot am Ölmarkt ab. US-Präsident Donald Trump sagte dem Nachrichtenportal Axios, dass er im Hinblick auf den Iran keine Entscheidung überstürzen werde. US-Energieminister Chris Wright dämpfte unterdessen im Fernsehsender Fox News die Sorgen vor Lieferengpässen im Nahen Osten. Die Öllieferungen durch die Strasse von Hormus hätten ein Rekordniveau erreicht.

Die internationale Referenzsorte Brent hat im November bislang rund ein Fünftel an Wert verloren. Die Öllieferungen aus dem Nahen Osten haben sich erholt, während Trump bisher auf eine Wiederaufnahme der Angriffe verzichtet hat.

Allerdings haben die Kampfhandlungen in der Region in den vergangenen Tagen wieder zugenommen. Unter anderem kam es zu einer Reihe von Angriffen auf Schiffe in der strategisch wichtigen Strasse von Hormus sowie zu Attacken der vom Iran unterstützten Huthi auf die saudische Hauptstadt Riad.

«Während die kurzfristige Zunahme der geopolitischen Spannungen wieder zu einigen Käufen am Rohölmarkt führt, entwickelt sich die fundamentale Marktlage insgesamt weiter in eine preisdämpfende Richtung», sagte Dennis Kissler, Handelsexperte bei BOK Financial Securities, der Nachrichtenagentur Bloomberg. Er verwies darauf, dass der Irak Rohöl am physischen Markt mit erheblichen Preisabschlägen verkaufe. (awp/mc/pg)