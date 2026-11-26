New York/London – Die Ölpreise haben sich am Donnerstag nur wenig verändert. Sie haben damit den deutlichen Anstieg vom Vortag vorerst nicht fortgesetzt. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Januar kostete 94,75 US-Dollar und damit 0,15 Prozent mehr als am Mittwoch. Aufgrund des Feiertags «Thanksgiving» in den USA dürfte das Handelsvolumen am Ölmarkt im weiteren Tagesverlauf eher gering bleiben.

Zur Wochenmitte ging es mit den Ölpreisen deutlich stärker nach oben. Rohöl der Sorte Brent hatte sich am Mittwoch um etwa drei Dollar je Barrel verteuert, nach Meldungen über erneute Explosionen an Öltankern in der Strasse von Hormus. Demnach sollen nach unbestätigten Angaben des Iran zwei Schiffe in der für Öltransporte wichtigen Meerenge auf Seeminen gefahren sein.

Zudem nehmen von Teheran unterstützte Huthi-Rebellen weiterhin das führende Opec-Land Saudi-Arabien ins Visier, darunter einen wichtigen Ölexporthafen am Roten Meer. In den vergangenen Handelstagen haben mehrfach Meldungen aus dem Krisengebiet im Nahen Osten die Ölpreise bewegt.

Seit der herben Wahlniederlage der Republikaner von US-Präsident Donald Trump bei den Zwischenwahlen wird am Markt vorerst nicht mit US-Angriffen auf den Iran gerechnet, was die Ölpreise in der ersten Hälfte des Monats November unter Verkaufsdruck gesetzt hatte. (awp/mc/pg)