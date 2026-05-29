Ölpreise nach starkem Rückgang am Vortag weiter schwächer

New York / London – Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel weiter nachgegeben. Am Vortag waren sie nach erneuten Angriffen in der Strasse von Hormus zunächst stark gestiegen, bis dann Spekulationen über eine Einigung zwischen dem Iran und den USA die Notierungen deutlich unter Druck gebracht hatten. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der globalen Referenzsorte Brent zur Lieferung im Juli verlor zuletzt 1,20 Prozent auf 92,59 US-Dollar. Am Donnerstag hatte der Preis für die Nordseesorte Brent in der Spitze noch bei gut 98 US-Dollar gelegen.

Die USA und der Iran nähern sich nach US-Angaben einer Einigung auf eine Verlängerung der Waffenruhe und weitere Verhandlungen. Bezüglich einer Absichtserklärung seien viele Fortschritte gemacht worden, es werde aber noch an einigen Punkten gearbeitet, sagte US-Vizepräsident JD Vance. Ob allerdings Präsident Donald Trump zustimmen wird, sei offen. Aus Teheran hiess es, eine vorläufige Einigung sei bisher nicht ausformuliert und dementsprechend auch nicht bestätigt.

Selbst wenn eine Verlängerung der Waffenruhe vereinbart wird, stehen einer Wiederaufnahme der Ölversorgung aus der Region zahlreiche Hindernisse im Weg. So müssen unter anderem Minen in der Strasse von Hormus geräumt werden, stillgelegte Förderfelder könnten Monate für den Neustart benötigen, und Schäden an Energieinfrastruktur durch Drohnen- und Raketenangriffe müssen repariert werden. Zusätzlich würden Tanker Wochen brauchen, um die Importländer zu erreichen. (awp/mc/pg)