Ölpreise steigen leicht

New York / London – Die Ölpreise sind am Donnerstag etwas gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) Brent-Öl aus der Nordsee mit Lieferung im August kostete 67,91 Dollar und damit 23 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 20 Cent auf 65,13 Dollar.

Die Ölpreise konnten sich den zweiten Tag in Folge stabilisieren, nachdem sie in den ersten beiden Handelstagen der Woche nach einem Waffenstillstand im Krieg zwischen Israel und dem Iran kräftig gefallen waren.

Am Markt wurde auf Aussagen von US-Präsident Donald Trump vom Mittwoch verwiesen. Dieser hatte vor Journalisten gesagt, dass US-Sanktionen gegen Firmen in China kaum dazu beigetragen hätten, iranische Öllieferungen nach China einzugrenzen. Die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt ist ein wichtiger Nachfrager von Rohöl.

Ausserdem habe die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA die Notierungen am Ölmarkt gestützt, hiess es weiter. Am Vortag hatte die US-Regierung gemeldet, dass die amerikanischen Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche die fünfte Woche infolge gesunken waren – um 5,8 Millionen Barrel.

Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Rückgang der Reserven um 1,1 Millionen gerechnet. Sinkende Ölreserven in der grössten Volkswirtschaft der Welt stützen in der Regel die Ölpreise. (awp/mc/ps)