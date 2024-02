Ölpreise tendieren uneinheitlich

New York / London – Die Ölpreise haben sich am Dienstag im frühen Handel nur wenig von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 83,46 US-Dollar. Das waren zehn Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung stieg dagegen um 25 Cent auf 79,44 Dollar.

Der Handel am Rohölmarkt verlief zuletzt in ruhigen Bahnen ohne entscheidende Impulse. Die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten und Roten Meer machen sich am Markt in erhöhten Risikoaufschlägen bemerkbar und unterstützen die Erdölpreise. Die vielerorts schwächelnde Konjunktur, insbesondere in China, stellt dagegen eine Belastung dar.

In China haben die Banken unterdessen ihre mittelfristigen Kreditzinsen gesenkt und damit der Wirtschaft unter die Arme gegriffen. Die fünfjährige Loan Prime Rate, ein für die Immobilienwirtschaft wichtiger Durchschnittszins, sinkt um 0,25 Prozentpunkte auf 3,95 Prozent. Die niedrigeren Zinsen sollen helfen, den angeschlagenen Häusermarkt und die schwächelnde Gesamtwirtschaft zu stützen. China ist einer der grössten Ölverbraucher der Welt. (awp/mc/pg)