Ölpreise zum Wochenstart stabil

Singapur – Die Ölpreise haben sich zu Beginn der neuen Woche zunächst nur wenig verändert. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 104,65 US-Dollar. Das waren 26 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 11 Cent auf 99,38 Dollar.

Nach den deutlichen Preisabschlägen in der vergangenen Woche war am Markt von einer Stabilisierung die Rede. Belastet wurden die Rohölpreise zuletzt durch die Freigabe eines erheblichen Teils der US-Erdölreserven. Hintergrund sind die stark gestiegenen Ölpreise infolge des Kriegs Russlands gegen die Ukraine. Die übrigen Mitglieder der Internationalen Energieagentur (IEA) wollen ebenfalls mehr Öl auf den Markt geben. In dieser Woche sollen Details dazu bekanntgegeben werden. (awp/mc/pg)