Preise für Gold und Silber fallen nach Trump-Aussagen

London – Die Preise für Edelmetalle sind am Donnerstag nach einer Rede des US-Präsidenten Donald Trump gefallen. Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) sank am Nachmittag um zwei Prozent auf 4.656 US-Dollar.

Trump hatte in einer Rede an die Nation gesagt hatte, dass die Hauptziele im Iran-Krieg nahezu erreicht seien. Am Markt wurde dies als Hinweis gedeutet, dass sich der Konflikt im Nahen Osten seinem Ende nähere. Allerdings sei in den kommenden zwei bis drei Wochen noch mit harten Militärschlägen gegen den Iran zu rechnen, sagte Trump.

Mit dem Preisrutsch in der vergangenen Nacht hat der Goldpreis einen Anstieg der vergangenen vier Handelstage vorerst beendet. Die Notierung für das Edelmetall hatte davon profitiert, dass sich die Spekulation auf Zinserhöhungen durch grosse Zentralbanken spürbar abschwächte. Seit Beginn des Jahres hat Gold noch immer ein Plus von knapp 6 Prozent aufzuweisen.

Am Nachmittag erholte sich der Preis ein wenig von seinem Tagestief. Im frühen Handel er noch zeitweise bis auf 4.554 Dollar gefallen. Die Preise profitierten von einer Meldung der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA, wonach der Iran derzeit an einem Protokoll mit dem Land Oman zur Überwachung des Schiffsverkehrs durch die Strasse von Hormus arbeite. Dabei gehe es unter anderem um eine sichere Durchfahrt durch die Meerenge, hiess es unter Berufung auf den stellvertretenden iranischen Aussenminister.

Neben dem Goldpreis ist auch der Preis für Silber unter Verkaufsdruck geraten. Zuletzt wurde eine Feinunze bei 72,33 Dollar gehandelt und damit knapp 3,7 Prozent niedriger als am Vortag. Kurzzeitig war der Silberpreis unter 70 Dollar gefallen. (awp/mc/ps)