CH-Eröffnung: Neuerlicher Crash – SMI unter 9’000 Punkten

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt stürzt am Donnerstag erneut ab. Der SMI ist in der Eröffnung deutlich unter die Marke von 9’000 Punkten gefallen, nachdem die Vorgaben aus Asien und den USA schon sehr negativ waren. Direkter Auslöser waren die Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump zur Bekämpfung der Corona-Krise: Dieser verkündete am Mittwochabend hiesiger Zeit unter anderem ein 30-tägiges Einreiseverbot für Menschen aus Europa.

Nicht hilfreich ist auch, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO das Virus zur weltweiten Pandemie erklärt hat. Im Tagesverlauf steht der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) an. Allgemein wird erwartet, dass die Währungshüter Massnahmen ergreifen werden, um die wegen des Coronavirus angeschlagene Wirtschaft zu stützen. Dies wiederum könnte den Franken noch weiter stärken und die Schweizerische Nationalbank ihrerseits zum Eingreifen zwingen. Der Franken verteuerte sich schon in der Nacht merklich.

Der SMI verliert um 9.10 Uhr 4,74 Prozent auf 8’718,79 Punkte. An das Allzeithoch von 11’270,00 Punkten, welches genau vor drei Wochen markiert wurde, mag sich kaum noch jemand erinnern. Der SLI, der die 30 wichtigsten Werte umfasst, büsst 5,12 Prozent auf 1’302,78 und der breite SPI 4,38 Prozent auf 10’672,22 Zähler ein. An anderen Börsenplätze ist die Entwicklung ähnlich.

Die 30 SLI-Titel geben zwischen 2,1 und 12,5 Prozent nach. Besonders stark unter Druck sind Partners Group (-12,5%), Clariant (-7,6%) und die beiden Luxusgüterpapiere Swatch und Richemont mit Einbussen von über 7 Prozent.

Unter die Räder kommen auch Vifor Pharma (-6,5%). Das Unternehmen hat 2019 die eigenen Ziele übertroffen. Ausserdem kündigte es am Morgen den Abgang des Firmenurgesteins Etienne Jornod an.

Etwas besser schlagen sich defensive Titel wie Swisscom (-2,1%) oder Nestlé (-3,7%).

Am breiten Markt fallen Dufry um fast 17 Prozent, nachdem das Geschäft im Februar wegen des Coronavirus eingebrochen ist. Die Papiere des Flughafens Zürich (-14%) sind ähnlich unter Druck nach bereits rückläufigen Passagierzahlen.

