US-Eröffnung: Anleger machen nach Rekorden ordentlich Kasse

New York – Das neue Jahr an der Wall Street hat angefangen, wie das alte aufgehört hat: mit Rekorden. Sowohl an der New York Stock Exchange (Nyse) als auch an der Technologiebörse Nasdaq erreichten die wichtigen Indizes am Montag direkt zum Handelsbeginn Bestmarken – einzig der Nasdaq Composite liess ein erneutes Rekordhoch vermissen.

Allerdings scheuten die Anleger anschliessend vor weiteren Käufen zurück und schöpften auf dem hohen Niveau Gewinne ab, so dass der Markt deutlich ins Minus rutschte. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial notierte zuletzt 1,65 Prozent tiefer bei 30’102,70 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,43 Prozent auf 3702,43 Zähler nach unten und der Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 1,19 Prozent auf 12’734,74 Punkte.

Zuletzt hatten die die weltweit begonnenen Corona-Impfaktionen und ein neues staatliches US-Hilfspaket für die weltgrösste Volkswirtschaft die Aktienkurse gestützt. Marktexperten verwiesen zudem auf Stimmungsdaten aus der chinesischen und europäischen Industrie, die eine weitere Erholung und zunehmendes Wachstum signalisierten. Aktuelle Nachrichten von der US-Wirtschaft hatten keinen erkennbaren Einfluss auf die Notierungen.

Als aktuelle Belastungen erwiesen sich neben dem hohen Kursniveau die Unsicherheiten um Senatswahlen im US-Bundesstaat Georgia, die über die politischen Mehrheitsverhältnisse in der zweiten Parlamentskammer entscheiden – im Repräsentantenhaus halten die demokratischen Parteigenossen des designierten Präsidenten Joe Biden die Mehrheit. Sorgen machen zudem die über die Feiertage mutmasslich noch deutlich gestiegenen Corona-Ansteckungszahlen.

Unter den Einzelwerten war einmal mehr der Elektroautobauer Tesla mit seiner anhaltenden Rekordjagd einen Blick wert. Anders als der Markt hielt die Aktie ihre Gewinne fest und stieg zuletzt um über dreieinhalb Prozent auf mehr als 730 US-Dollar. Tesla lieferte 2020 mit knapp einer halben Million Fahrzeugen so viele Autos aus wie noch nie.

Dagegen machte beim Lithiumbatterien-Hersteller Quantumscape ein Kurseinbruch um mehr als ein Drittel einen grossen Teil des vorherigen, wochenlangen Höhenflug der Aktie zunichte. Schuld waren enttäuschte Hoffnungen, dass der Technologiekonzern Apple bei seinem Elektroauto-Projekt auf die Produkte von Quantumscape setzen könnte.

Die Anteilscheine von MGM Resorts International büssten fast vier Prozent ein. Der Casino-Betreiber will den britischen Online-Glücksspielanbieter Entain nun für rund 8,1 Milliarden Pfund kaufen. Dafür werden vor allem eigene Aktien geboten, aber auch eine gewisse Barzahlung in Aussicht gestellt. MGM hatte bereits im vergangenen Jahr für Entain geboten und war abgeblitzt. Auch das aktuelle Gebot lehnten die Briten ab.

Titel des Wärmebildkamera-Spezialisten Flir Systems zogen dank der Annahme eines rund acht Milliarden Dollar schweren Übernahmeangebots des Mischkonzerns Teledyne um rund 19 Prozent auf 52,19 Dollar an. Dieses bewertet Flir Systems mit rechnerisch 56 Dollar je Aktie. Teledyne-Papiere verloren siebeneinhalb Prozent. (awp/mc/ps)

