US-Eröffnung: Dow zollt Rally Tribut – Nasdaq behauptet sich

New York – An der Wall Street haben es die Anleger nach den jüngsten Gewinnen am Dienstag etwas ruhiger angehen lassen. Der Dow Jones Industrial notierte 0,44 Prozent im Minus bei 28’710,69 Punkten, und für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,43 Prozent auf 3519,08 Punkte nach unten. Der vortags besonders starke technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 schaffte dagegen ein Plus von 0,22 Prozent auf 12’114,20 Zähler.

Der Markt wartet immer noch auf Fortschritte in den Verhandlungen um ein neues Corona-Konjunkturprogramm – mit der nahenden US-Präsidentschaftswahl schwindet offenbar die Hoffnung auf einen baldigen Durchbruch. Dagegen kamen auch überwiegend erfreuliche Unternehmensnachrichten nicht an. Die im September erwartungsgemäss gestiegenen Verbraucherpreise hatten keinen erkennbaren Einfluss auf die Kurse.

Die Aktien der Grossbanken JPMorgan und Citigroup büssten trotz guter Quartalszahlen über zwei beziehungsweise knapp vier Prozent ein. Während der US-Branchenprimus seinen Gewinn dank des anhaltenden Booms im Wertpapierhandel überraschend steigerte, übertraf die Citigroup trotz einer rückläufigen Geschäftsentwicklung sowie einer Millionenstrafe die Markterwartungen.

Bei Johnson & Johnson stand ein Kursrückgang um mehr als zwei Prozent zu Buche. Der Pharma- und Medizintechnikkonzern unterbrach eine Studie für einen künftigen Corona-Impfstoff wegen einer ungeklärten Erkrankung eines Probanden vorübergehend. Unerwartet gute Quartalszahlen und optimistischere Erwartungen für das Jahr halfen der Aktie nicht.

Die Anteilscheine von Delta Air Lines sanken nach einem erneuten Milliardenverlust sowie einem Umsatzeinbruch im dritten Quartal um gut zweieinhalb Prozent. Nun mustert die Fluggesellschaft reihenweise ältere Flugzeuge aus und will neue Maschinen etwa vom europäischen Hersteller Airbus teilweise erst Jahre später abnehmen.

Bei Apple kühlte die Begeisterung vom Vortag mit Blick auf die in wenigen Stunden anstehende Präsentation neuer Produkte merklich ab – zuletzt verloren die Papiere des Technologiekonzerns 0,8 Prozent. Vor allem das neue iPhone 12 – das erste Apple-Smartphone, das für den superschnellen 5G-Datenfunk gerüstet sein soll – dürfte auf ein reges Interesse stossen.

Überzeugen konnte die Anleger dagegen Walt Disney: Dass der Unterhaltungskonzern inmitten der Corona-Krise seine Konzernstruktur anpasst, um sich künftig stärker auf den boomenden Streaming-Markt auszurichten, schob die Aktien mit einem Plus von fast fünf Prozent an die Dow-Spitze.

Beim weltgrössten Vermögensverwalter Blackrock sorgte ein überraschend hoher Quartalsgewinn für einen knapp dreieinhalbprozentigen Kursanstieg, womit die Aktie auf einen Rekordstand kletterte. Die Titel des Online-Händlers Amazon profitierten mit einem Plus von einem Prozent vom Beginn des 48-stündigen Shopping-Events „Prime Day“, der einen Teil der Kunden mit Sonderangeboten lockt. (awp/mc/ps)

