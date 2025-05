US-Eröffnung: Dow freundlich – Hoffnung auf US-Gespräche mit China

New York – Leichter Optimismus im Zollkonflikt mit China hat die US-Aktienmärkte zur Wochenmitte etwas gestützt. Der Dow Jones Industrial stieg am Mittwoch im frühen Handel um 0,6 Prozent auf 41.060 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,4 Prozent auf 5.630 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,3 Prozent auf 19.845 Punkte nach oben.

Zwischen den USA und China bahnen sich erste hochrangige Gespräche an, seit US-Präsident Donald Trump Anfang April eine beispiellose Flut an Zöllen losgetreten hatte. US-Finanzminister Scott Bessent soll am 8. Mai in der Schweiz mit einem führenden Wirtschaftsvertreter der Volksrepublik China zusammentreffen. Seit der Eskalation im Handelsstreit zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften wurden von den USA bis zu 145 Prozent Zusatzzölle auf Warenimporte aus China verhängt. Peking verlangt im Gegenzug auf Einfuhren aus den USA Aufschläge von 125 Prozent. (awp/mc/pg)

