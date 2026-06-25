US-Eröffnung: Dow Jones Industrial klettert auf Rekordhoch

New York – Der Dow Jones Industrial hat am Donnerstag seine Vortagesgewinne deutlich ausgebaut und ist auf ein Rekordhoch gestiegen. Neben weiter nachlassenden Inflationssorgen im Zuge der Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Kriegs trieben auch robuste Konjunkturdaten den Leitindex an. So hatte die Wirtschaft zu Beginn des Jahres mehr Fahrt gewonnen als erwartet, und die privaten Einkommen waren überraschend stark gestiegen.

Der Dow stieg zuletzt um 0,8 Prozent auf 52.721 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte geringfügig auf 7.360 Punkte zu. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,1 Prozent auf 29.252 Punkte nach oben.

Im Technologiesektor richtete sich die Aufmerksamkeit auf die herausragenden Geschäftszahlen und den starken Ausblick des Speicherchip-Spezialisten Micron. Die Papiere erreichten nach dem Rückschlag der vergangenen zwei Tage erneut einen Höchststand und zogen zuletzt um fast zwölf Prozent an. Die Resultate seien ein weiterer Beleg dafür, dass sich das Thema KI-Einführung wie erwartet entwickelt, schrieb Richard Flax, oberster Anlagestratege bei Moneyfarm.

Die überwiegend begeisterten Analysten hoben nun reihenweise ihre Kursziele für die Micron-Aktien an. Noch beeindruckender als die Zahlen für das vergangene und die Ziele für das laufende Quartal sei die deutliche Ausweitung der langfristigen Verträge mit Schlüsselkunden, kommentierte Experte Harlan Sur von der Bank JPMorgan. Diese dürften laut Atif Malik von der Citigroup rund 40 Prozent des Umsatzes in den kommenden fünf Jahren abdecken.

Im Kielwasser von Micron legten auch andere Halbleitertitel zu. Für Qualcomm ging es um 2,7 Prozent bergauf. Der bisher im Mobilfunkchip-Bereich starke Hersteller will mit Komponenten für KI-Rechenzentren bis zum Geschäftsjahr 2029 Umsätze von mehr als 15 Milliarden Dollar per annum erzielen. Zudem gab das Unternehmen bekannt, dass der Social-Media- und Technologieriese Meta den neuen Qualcomm-Chip für Rechenzentren in seiner KI-Infrastruktur einsetzen will.

Mit dem Festplatten- und Speicherspezialisten Western Digital sowie dem Chipindustrie-Ausrüster Applied Materials waren weitere Branchenwerte stark gefragt – sie zogen um gut vier beziehungsweise fast sieben Prozent an.

Die Aktien von Bio-Techne sprangen um fast ein Fünftel auf 70,56 Dollar hoch. Der deutsche Pharma- und Spezialchemieriese Merck KGaA kauft den Anbieter von Life-Science-Werkzeugen und Analysetechnologien für 73 Dollar je Aktie in bar.

Die Titel des Börsenneulings SpaceX, um den es inzwischen etwas ruhiger geworden ist, schwankten um ihren Schlusskurs und gaben zuletzt um mehr als zwei Prozent nach. Nach dem rasanten Höhenflug in den ersten Handelstagen war es für die Anteile des Raumfahrt- und KI-Unternehmens ebenso steil bergab gegangen – zuletzt hatte sich der Kurs etwas stabilisiert. (awp/mc/ps)

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