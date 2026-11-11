US-Eröffnung: Erholung an der Nasdaq setzt sich fort

New York – Die zuletzt unterbrochene Erholung im Technologiesektor hat am Mittwoch wieder Fahrt aufgenommen. Starke Geschäftszahlen des KI-Unternehmens CoreWeave und ein Bericht über eine robuste Nachfrage beim geplanten Mega-Börsengang des Chatbot-Entwicklers Anthropic heben die Stimmung vor allem in der KI-Branche. Diese hatte in der Vorwoche noch einen Ausverkauf erlebt.

So gibt bei den grossen Aktienindizes der Nasdaq 100 die Richtung vor: Der von den Tech-Schwergewichten Apple , Nvidia , Microsoft und Amazon dominierte Index stieg im frühen Handel um 1,6 Prozent auf 28.172 Zähler. Er war vom Rekordhoch Anfang Oktober binnen eines Monats um gut 15 Prozent eingebrochen. Anleger hatten verstärkt am Hype um KI gezweifelt.

Der stärker von Aktien der «Old Economy» bestimmte Dow Jones Industrial verlor zur Wochenmitte 0,1 Prozent auf 52.170 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann dagegen 0,9 Prozent auf 7.585 Zähler, auch hier sind die grossen Tech-Aktien schwer gewichtet.

Der Coreweave-Kurs schnellte um 16 Prozent nach oben. Das Rechenzentren- und Cloud-Unternehmen dämpfte die Sorgen rund um Künstliche Intelligenz mit einem starken Umsatzwachstum. Laut einem Börsianer gibt das hoch verschuldete Unternehmen dem KI-Sektor eine zusätzliche Absicherung mit der Aufstockung seiner Investitionsausgaben. «Bei Coreweave heisst es Aufatmen», so der Marktteilnehmer auch mit Blick auf Finanzierungsrisiken.

Der Erholungsrally folgten viele Werte, die vor allem aus der KI-Hardwarebranche stammen. Die Kursgewinne bei Micron, Marvell Technology, Sandisk und Seagate Technology fielen zum Teil prozentual zweistellig aus.

Auch Medienberichte zum Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic hellten das Bild wieder auf. Nachdem am Vortag noch Enttäuschung über die Bewertung die KI-Aktien belastet hatte, berichtet nun die «Financial Times», dass die beauftragten Banken wegen der Nachfrage nach den Aktien eine höhere Bewertung in Erwägung zögen.

Solide hielt sich im Tech-Sektor auch die Nvidia-Aktien mit einem Anstieg um knapp zwei Prozent. Sie hatten zuletzt erheblich unter der Angst vor einer Führungskrise gelitten hatten. Ermittlungen wegen einer Affäre des Konzernchefs Jensen Huang mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin hatten zuletzt die Statik des wertvollsten Halbleiterunternehmens der Welt ins Wanken gebracht. (awp/mc/ps)

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