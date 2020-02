US-Eröffnung: Erholung – Chinas Notenbank eilt zur Hilfe

New York – Auf Erholung haben zum Wochenbeginn die Zeichen an der Wall Street gestanden. Nachdem die rapide Ausbreitung des Coronavirus den Dow Jones Industrial am Freitag noch auf den tiefsten Stand seit Mitte Dezember gedrückt hatte, legte der Leitindex am Montag im frühen Handel um 1,32 Prozent auf 28 630,39 Punkte zu. Am Freitag hatte der Dow gut zwei Prozent eingebüsst.

Unterstützung kommt aus China selbst: Die Notenbank greift dem Finanzsystem des Landes wegen der Coronavirus-Krise neben einer Geldspritze auch mit einer begrenzten Zinssenkung unter die Arme. Analysten hatten einen solchen Schritt zuletzt für wahrscheinlich gehalten angesichts der absehbar schweren Folgen der Epidemie für die Wirtschaft Chinas.

„Falls nötig, dürfte Chinas Notenbank in den kommenden Tagen noch stärker intervenieren“, schrieb Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank. Er verwies auf die hohen Verluste an den chinesischen Aktienmärkten, nachdem diese in der vergangenen Woche geschlossen waren.

Allerdings stehen in puncto Coronavirus die Signale bislang noch nicht auf Entspannung: Den Höhepunkt dürfte die Epidemie nach Einschätzung chinesischer Experten voraussichtlich erst in zehn Tagen bis zwei Wochen erreichen.

Der marktbreite S&P 500 rückte dennoch um 1,31 Prozent auf 3267,92 Zähler vor. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,68 Prozent auf 9142,73 Punkte nach oben, womit der Index die 9000er Marke wieder hinter sich liess.

Unter den Schwergewichten im Dow stiegen Nike um 4,7 Prozent und setzten somit die Rekordjagd fort. Die Bank UBS hatte die Papiere des Sportartikel- und Lifestyle-Konzerns auf „Buy“ erhöht. Aktien von Exxon Mobil lagen am Ende des Dow mit einem Minus von 1,3 Prozent. Goldman Sachs hatte die Aktien des Ölmultis auf „Sell“ abgestuft.

Die Papiere von Gilead Sciences verteuerten sich um vier Prozent. Das antivirale Medikament Remdesivir des Pharmakonzerns soll in China im Einsatz gegen das Coronavirus getestet werden. Es wurde in der Vergangenheit bereits gegen das Ebola- und das Sars-Virus eingesetzt.

Kein Halten kennt derweil der Run auf die Aktien von Tesla . Sie schnellten in der Spitze um 13 Prozent auf 735 US-Dollar nach oben. Analyst Bill Selesky vom Analysehaus Argus Research hatte das Kursziel von 556 auf 808 Dollar nach oben geschraubt. Er war damit der grösste Optimist an der Wall Street hinsichtlich des Kurspotenzials der Aktien. Zuletzt gewannen diese 9 Prozent.

Die US-Berichtssaison wird in der Wochenmitte wieder Fahrt aufnehmen. Am Montag macht Googles Mutterkonzern Alphabet den Anfang und legt nach Börsenschluss seine Zahlen aus dem Schlussquartal 2019 vor. Mitte Januar war dem Unternehmen der Sprung über die Billionen-Dollar-Marke gelungen, seitdem hat der Kurs wieder etwas nachgegeben. (awp/mc/pg)

