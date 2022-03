US-Eröffnung: Erholung dank Lichtblicken im Ukraine-Krieg

New York – Kleine Hoffnungsschimmer im Krieg in der Ukraine haben am Mittwoch eine Erholung an den US-Börsen ausgelöst. Nach vier verlustreichen Börsentagen legte der Dow Jones Industrial im frühen Handel um 1,75 Prozent auf 33’203 Punkte zu. Kursstützend wirkte sich auch der Rückgang der Energiepreise nach deren jüngster Rekordjagd aus.

Als ein Lichtblick erscheint den Anlegern das geplante Treffen der Aussenminister der Ukraine und Russlands an diesem Donnerstag im türkischen Antalya. Zudem deutet die Regierung in Kiew inzwischen an, dass sie nicht mehr auf einer sofortigen Nato-Mitgliedschaft beharrt und schliesst eine Neutralität des Landes nicht aus – was zumindest einem Teil der russischen Forderungen entsprechen würde.

Der marktbreite S&P 500 rückte angesichts dieser Entwicklung um 2,00 Prozent auf 4254 Punkte vor. Der technologielastigen Nasdaq 100 stieg mit 2,38 Prozent auf 13’584 Zähler noch etwas stärker. (awp/mc/ps)

NYSE

NASDAQ

Aktueller Stand Dow Jones Industrial bei Google