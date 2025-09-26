US-Eröffnung: Michigan-Konsumklima verpasst Erholung einen Dämpfer

New York – An den US-Börsen ist am Freitag der anfängliche Erholungsversuch ins Stocken geraten. Während sich heimische Inflationsdaten als Kursstütze erwiesen, sorgten später veröffentlichte Daten zur Verbraucherstimmung für einen herben Dämpfer.

Über eine Stunde nach Handelsbeginn behauptete der Leitindex Dow Jones Industrial ein Plus von 0,33 Prozent auf 46.097,78 Punkte. Damit würde er auf Wochensicht 0,5 Prozent verlieren. Der marktbreite S&P 500 lag zuletzt noch 0,18 Prozent im Plus bei 6.616,67 Punkten. Derweil drehte der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 ins Minus und verlor 0,07 Prozent auf 24.380,42 Punkte, womit sich ein Wochenverlust von einem Prozent abzeichnet.

Im Rahmen der privaten Einkommen und Konsumausgaben für den August wurde am Freitag auch der PCE-Deflator der persönlichen Konsumausgaben veröffentlicht. Er gilt als wichtigstes Inflationsmass für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed.

Die Kennziffer legte im Jahresvergleich wie erwartet ein wenig zu, während die die Kernrate stagnierte, bei der die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden. Dies gebe der Fed Spielraum für weitere Zinssenkungen, stellte Marktexperte Andreas Lipkow fest. Derweil trübte sich die Verbraucherstimmung im September stärker als erwartet ein, wie das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima belegt.

Die Aktien des Flugzeugbauers Boeing brachen am Freitag mit plus 3,5 Prozent aus der Konsolidierungsspanne der vergangenen zwei Wochen aus. Ihnen half ein Bericht des «Wall Street Journal» (WSJ). Diesem zufolge könnte die US-Luftfahrtbehörde FAA die Beschränkungen für die Maschinen des Typs 737 Max lockern. Die FAA bestätigte dies. Zudem will die Fluggesellschaft Turkish Airlines beim Airbus -Konkurrenten bis zu 225 neue Maschinen kaufen.

Bei Intel konnten sich die Anleger über Kursgewinne von 3,8 Prozent freuen. Damit setzten die Titel des Chipherstellers ihren steilen Höhenflug fort. Laut dem WSJ erwägt die US-Regierung von Präsident Donald Trump, die US-Abhängigkeit von im Ausland produzierten Halbleitern zu verringern. Insgesamt entwickelten sich die Branchentitel aber in unterschiedliche Richtungen.

Pharmawerte standen im Zeichen der US-Zollpolitik. Trump hatte auf eine Vielzahl von Importprodukten ab Oktober neue Zölle verhängt. Ob die neuen Regelungen auf bereits geltende Abgaben – etwa länderspezifische Sätze – aufgeschlagen werden, war allerdings zunächst unklar. Davon dürften dann positive Impulse für US-Pharmawerte ausgehen. Am Freitag waren die Aktien von Branchengrössen wie Merck & Co und Johnson & Johnson allerdings unauffällig.

Auch ausländische Nutzfahrzeughersteller könnte der Zollhammer wieder treffen. Lastwagen gehören zu den Produkten, auf die US-Präsident Donald Trump demnächst branchenspezifische Zölle erheben will. Anders als für europäische Autos, deren Import-Abgaben rückwirkend zum 1. August auf 15 Prozent gesenkt wurden, sollen auf grosse, schwere Lkw ab Oktober Zölle in Höhe von 25 Prozent verhängt werden.

Aktien des US-Nutzfahrzeugherstellers Paccar zogen um 4,8 Prozent an. Laut dem US-Analysehaus Bernstein Research würden Paccar und der schwedische Konkurrent Volvo von solchen zusätzlichen Zöllen profitieren, da sie für den US-Markt fast ausschliesslich vor Ort produzierten. (awp/mc/ps)

