US-Eröffnung: Jobdaten sorgen für weitere Gewinne

New York – Robuste Jobdaten haben die US-Börsen am Freitag zum Auftakt weiter steigen lassen. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte in den ersten Handelsminuten um 1,06 Prozent auf 41.186,50 Punkte zu und unternahm damit einen erneuten Versuch, die Marke von 41.000 Punkten nachhaltig zu überspringen. Der marktbreite S&P 500 zog um 1,05 Prozent auf 5.663,21 Zähler an.

Ähnlich schwungvoll setzte sich die Erholung des Nasdaq 100 fort, obwohl weder die Quartalszahlen von Amazon noch von Apple die Anleger der Tech-Riesen überzeugen konnten. Der von Technologiewerten dominierte Leitindex zog im frühen Handel um 1,12 Prozent auf 20.008,52 Punkte an. Wie schon am Vortag testete er die runde 20.000er Marke.

Die US-Wirtschaft schuf im April mehr Arbeitsplätze als erwartet. Die Löhne stiegen weniger stark als gedacht und die Arbeitslosigkeit lag stabil bei 4,2 Prozent. Insgesamt seien die Jobzahlen solide ausgefallen, schrieben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen. «Die Zölle färben bislang noch nicht auf den Jobmarkt ab», urteilte Thomas Gitzel von der VP Bank. Er sieht darin aber eher eine Momentaufnahme, bevor er in den kommenden Monaten deutlichere wirtschaftliche Bremsspuren erwartet. (awp/mc/pg)

