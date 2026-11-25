New York – Der technologielastige Nasdaq-100-Index hat seine Talfahrt am Mittwoch fortgesetzt. Die starken Erholungsgewinne nach dem Kurssturz am Ende der vergangenen Woche sind bereits wieder Geschichte. Auch an der von Standardwerten dominierten Wall Street ging es wieder abwärts. Etwas Hoffnung macht aktuell lediglich, dass der Nasdaq 100 nach dem Börsenstart und einem Absacken unter 25.000 Punkte nicht auch noch unter das Tief vom Freitag fiel. Da war er mit rund 24.910 Punkten auf das Niveau von Anfang April zurückgefallen.

Angesichts der vielen offenen Fragen hinsichtlich der Nachhaltigkeit des sogenannten KI-Trades wendeten sich viele Investoren lieber den als «sicherer Hafen» geltenden Staatsanleihen zu, schrieb etwa Anlagespezialist Neil Fisher vom britischen Vermögensverwalter und Finanzberater St. James’s Place.

Dazu passt auch die Stärke des US-Dollar, der weltweiten Leitwährung, im Vergleich zum Euro und anderen Währungen. Dass ein Grossteil der an diesem Tag veröffentlichten Konjunkturdaten zudem besser als erwartet ausfiel, sorgte zusätzlich für Unsicherheit, da diese Daten angesichts der hohen Inflation steigenden Leitzinsen Vorschub leisten könnten.

Vor dem Thanksgiving-Feiertag am morgigen Donnerstag und dem verkürzten Handelstag am Freitag sackte der Nasdaq 100 um 4,3 Prozent ab auf 25.088 Punkte. Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial gab um 1,8 Prozent auf 49.139 Punkte nach. Der breite S&P 500 verlor zugleich 2,8 Prozent auf 6.999 Zähler.

Erneut hatten die Kursverluste des Schwergewichts Nvidia starken Einfluss auf Nasdaq-Schwäche. Für die Aktie des KI-Chipriesen ging es nach einer 31-prozentigen Kurserholung am Montag und einem ersten Rückschlag am Dienstag nun um 7,7 Prozent abwärts auf 143,40 Dollar. Am Freitag war sie mit 124,50 Dollar auf den tiefsten Stand seit Mitte Mai 2025 zurückgefallen. Im Sog des Nvidia-Papiers sackten auch andere Halbleitertitel wie Sandisk, Intel oder Micron weiter deutlich ab.

Um weitere 2,1 Prozent bergab auf 80,20 Dollar ging es für die Aktie von Anthropic. Zeitweise war sie bei 73,85 Dollar sogar auf ein neues Tief seit ihrem starken Börsengang am vergangenen Donnerstag gefallen. Da war die zu 83 Dollar ausgegebene Aktie der KI-Plattform zeitweise noch auf über 115 Dollar nach oben geschossen.

Unter dem sehr schwachen Börsenumfeld litt auch die Dell-Aktie, die um 7,0 Prozent nachgab; und das trotz einer angehobenen Prognose für das laufende Geschäftsjahr und starker Quartalszahlen. Allerdings: Seit Jahresbeginn steht für das Papier des Technologie-Unternehmens immer noch ein Kursplus von 118 Prozent zu Buche.

Deere & Co dagegen stemmten sich mit plus 3,5 Prozent gegen den Markttrend. Anleger setzen nach den Zahlen zum vierten Geschäftsquartal des Landmaschinenherstellers auf eine Trendwende im Agrarbereich im kommenden Jahr und auch auf die dynamisch wachsende Bausparte des Konzerns. (awp/mc/ps)

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