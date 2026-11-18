New York – Starke Geschäftszahlen und ein guter Ausblick von Nvidia haben der Technologiebörse Nasdaq am Mittwoch nur vorübergehend eine Atempause verschafft. Die Aktien des KI-Chipgiganten sackten nach deutlichen Gewinnen im vorbörslichen Handel weiter ab, der wichtige Halbleitersektor zeigte eine insgesamt durchwachsene Entwicklung. Mit dem Börsengang von Anthropic am Donnerstag steht dem Technologiesektor ein weiteres wichtiges Ereignis bevor.

Zuletzt verlor der Auswahlindex Nasdaq 100 0,09 Prozent auf 26.977 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,47 Prozent auf 7.306 Zähler. Der von traditionellen Branchen dominierte Leitindex Dow Jones Industrial verlor weitere 1,27 Prozent auf 50.115 Punkte und erreichte den tiefsten Stand seit gut fünf Monaten.

Obwohl Nvidia mit den Quartalszahlen sowie dem Ausblick auf das Schlussquartal positiv überraschte, verloren die Aktien weitere 2,3 Prozent. Sie behaupteten sich aber immerhin über dem jüngsten Tiefstand seit Juli vergangenen Jahres. Nvidia berichtete über ein rasantes Wachstum, welches sich im Weihnachtsgeschäft fortsetzen soll. Für den jüngst zurückgetretenen Mitgründer und Chef Jensen Huang wird es keine Rückkehr ins Unternehmen geben, der Verwaltungsrat sprach sich dagegen aus.

Im Halbleitersektor ging es für die seit Jahresbeginn immer noch starken Sandisk-Titel um weitere 4,2 Prozent bergab. Ähnlich sah es bei Marvell Technology mit einem Minus von 3,4 Prozent nach der jüngsten Stabilisierung aus. Auch bei Qualcomm und Intel mussten die Anleger Kursrückgänge verkraften. Dagegen legten Broadcom und Arm Holdings etwas zu.

Nach Nvidia richten sich die Blicke der Anleger nun auf das Börsendebüt des KI-Konzerns Anthropic. An diesem Mittwoch endet die Zeichnungsfrist für die Aktien und der Ausgabepreis wird veröffentlicht. Erster Handelstag ist voraussichtlich Donnerstag. Die Preisspanne reicht von 70 bis 78 US-Dollar, angestrebt wird eine Bewertung von 1,4 Billionen Dollar.

«Der bislang grösste und wichtigste Realitätscheck für den gesamten KI-Boom an den Kapitalmärkten», konstatierte Analyst Jens Klatt vom Broker XTB. Mit einer billionenschweren Bewertung und strategischen Partnern wie Google , Nvidia und Microsoft setze das Unternehmen einen neuen Massstab. Die kolportierte enorme Nachfrage nach den Aktien und ein ungewöhnlich hoher Anteil von Privatanlegern zeigten, wie stark der Glaube an KI noch immer sei.

Angesichts von Nvidia und Anthropic gerieten die Quartalsbilanzen der Handelsriesen Target und Lowe’s in den Hintergrund. Die Aktien der Baumarktkette Lowe’s sanken um 0,5 Prozent, wogegen die von Target um 5,5 Prozent anzogen. (awp/mc/ps)

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