US-Eröffnung: Kaum verändert – Zollpolitik und Inflation im Fokus

New York – Vor den zur Wochenmitte erwarteten monatlichen Inflationsdaten haben sich die US-Börsen am Dienstag in träger Verfassung präsentiert. Anleger warten auch auf Aussagen von Notenbankchef Jerome Powell vor dem Kongress. Vorsicht herrscht zudem wieder, nachdem US-Präsident Donald Trump am Vortag die angekündigten Einfuhrzölle auf Aluminium und Stahl aus allen Ländern auf den Weg gebracht hat.

Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt praktisch unverändert bei 44.468,87 Punkten. Der breit aufgestellte S&P 500 sank um 0,02 Prozent auf 6.065,51 Zähler. Der überwiegend mit Technologieaktien bestückte Nasdaq 100 legte um 0,01 Prozent auf 21.759,42 Punkte zu.

Unter den Einzelwerten stehen Coca-Cola im Anlegerfokus, nachdem der Getränkekonzern dank Preiserhöhungen im Schlussquartal die Gewinnerwartungen übertroffen hatte. Für die Aktie ging es um 3,5 Prozent nach oben.

Bei der E-Commerce-Plattform Shopify reichten die vorgelegten Quartalszahlen nicht aus, um die Kursrally am Laufen zu halten. Die Papiere fielen um 0,6 Prozent.

Beim Chemiekonzern Dupont wurden Zahlenwerk und Ausblick auf das erste Quartal von den Anlegern positiv aufgenommen. Das Papier schnellte um 6,8 Prozent hoch.

Steel Dynamics gewannen 1,0 Prozent, nachdem sie tags zuvor bereits um knapp 5 Prozent gestiegen waren. Die Analysten von Keybanc bewerten die Aktie des Stahlherstellers nun mit «Overweight». (AWP/mc/pg)

