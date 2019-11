US-Eröffnung: Rekordrally bei den grossen Indizes geht weiter

New York – Nach einer kurzen Atempause ist die Rekordrally an den US-Börsen am Freitag in die nächste Etappe gegangen. Als Grund dafür, dass die bedeutenden New Yorker Indizes allesamt erneut Bestmarken erreichten, nannten Börsianer weitere positive Signale im US-chinesischen Handelsstreit.

Der Dow Jones Industrial schaffte es erstmals über die Marke von 27 900 Punkten. Eine Stunde nach dem Start rückte der Leitindex der Wall Street um 0,4 Prozent auf 27 904,54 Punkte vor, womit er nun auf ein Wochenplus von 0,8 Prozent zusteuert.

Auch der S&P 500 und der Nasdaq 100 schraubten ihre Rekorde weiter nach oben: Der marktbreite S&P rückte zuletzt auf Augenhöhe mit dem Dow um 0,4 Prozent auf 3109,25 Zähler vor. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann ein halbes Prozent auf 8300,84 Punkte.

Ein erstes Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und China zur Beilegung des Handelsstreits kommt laut US-Wirtschaftsberater Larry Kudlow in Reichweite. Man erreiche die finale Phase, sagte der Berater von US-Präsident Donald Trump am späten Donnerstagabend vor Journalisten in Washington. „Wir stehen jeden Tag mit ihnen in Verbindung“, sagte Kudlow mit Blick auf die chinesische Handelsdelegation.

Von einer Reihe neuer Konjunkturdaten gingen per Saldo keine ermutigenden Signale aus. Die Umsätze des US-Einzelhandels waren im Oktober zwar stärker gestiegen als erwartet. Dagegen hatte sich der Empire-State-Stimmungsindex im November überraschend eingetrübt und ausserdem war die Industrieproduktion im Oktober zum zweiten Mal in Folge deutlich gesunken.

Auf Unternehmensseite spielte die Musik zu Wochenschluss vor allem im Chipsektor. Der Branchenausrüster Applied Materials stimmte hier die Anleger mit einem überraschend guten Ausblick auf das laufende Quartal optimistisch. Die Papiere von Applied Materials schossen an der Nasdaq um 9 Prozent hoch. Die Branche folgte dem mit Kursgewinnen von bis zu 2,3 Prozent bei Unternehmen wie Micron, Qualcomm und AMD . Intel gehörten im Dow mit 0,7 Prozent zu den Gewinnern.

Eine negative Ausnahme jedoch gab es im Halbleitersektor: Bei Nvidia reichte den Anlegern ein solides Ergebnis im dritten Quartal nicht aus. Die Aktien des Prozessorherstellers fielen als Schlusslicht im Nasdaq 100 um 3,4 Prozent. Im Gegensatz zu Applied Materials überzeugten hier die Aussagen zum kurzfristigen Umsatzausblick die Anleger nicht.

Aufgehellt wurde ansonsten die Stimmung unter den Anlegern von JC Penney, die Aktien schnellten am breiten Markt um 7 Prozent auf den höchsetn Stand seit zwei Monaten nach oben. Der angeschlagene Einzelhändler hatte im dritten einen niedriger als befürchtet ausgefallenen Verlust verzeichnet und machte so Hoffnung auf Besserung. (awp/mc/pg)

NYSE

NASDAQ

Aktuelle Dow Jones-Entwicklung bei Google