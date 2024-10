US-Eröffnung: Erneute Rekorde – auch von Dow nach Anfangsschwäche

New York – An den New Yorker Börsen geht die Rekordjagd am Montag weiter. Der marktbreite S&P 500 stellte gleich zu Beginn eine Bestmarke auf und gewann knapp anderthalb Stunden nach dem Start 0,59 Prozent auf 5.849,61 Punkte. Etwas länger brauchte der Leitindex Dow Jones Industrial , der nach einem schwachen Handelsauftakt ins Plus drehte und zuletzt um 0,11 Prozent auf 42.912,31 Punkte zulegte. Der technologielastige Nasdaq 100 zog um 0,67 Prozent auf 20.407,65 Punkte an. Damit fehlt ihm noch ein Stück zu seiner gut drei Monate alten Bestmarke.

Die Anleger warteten darauf, dass weitere Unternehmensergebnisse ihre Wetten auf eine sanfte Landung der US-Wirtschaft bestätigten, hiess es aus dem Markt. Am Freitag hatte der Bankensektor von guten JPMorgan -Zahlen profitiert. Ferner richten sich die Blicke zunehmend auf die US-Wahlen in weniger als einem Monat. «Es bleibt ungewiss, ob der Markt das Jahr so stark beenden wird, wie er es begonnen hat, und ob der Zinslockerungstrend den Aktien wesentliche Impulse verleihen wird», bemerkten Ökonomen der National Bank of Canada.

Im Dow sackten die Aktien von Boeing auf den tiefsten Stand seit knapp 2 Jahren ab, über dem sie sich dann mühsam etwas stabilisierten. Mit einem Minus von zuletzt 2 Prozent blieben sie aber einer der grössten Index-Verlierer. Der kriselnde Flugzeugbauer sieht einen Abschreibungsbedarf von 5 Milliarden US-Dollar und streicht rund 10 Prozent seiner Arbeitsplätze. Zudem gab der Flugzeugbauer vorläufige Eckdaten zum dritten Quartal bekannt, die enttäuschten. Der Verlust je Aktie soll knapp 10 Dollar betragen.

Die Titel von Dow-Schlusslicht Caterpillar büssten nach der jüngsten Rekordjagd 2,2 Prozent ein, nachdem Morgan Stanley sie auf «Underweight» herabgestuft hatte. Die Analysten der Investmentbank betrachten den Baumaschinenkonzern mit Vorsicht und verwiesen auf eine Diskrepanz zwischen den Fundamentaldaten und dem Aktienkurs.

Dagegen stiegen die Papiere der Krypto-Plattform Coinbase um knapp 8 Prozent. Sie profitierten davon, dass sich die wichtigste Kryptowährung Bitcoin weiter erholte und wieder die Marke von 65.000 Dollar knackte. Die Kursdelle seit Ende September bügelte sie damit endgültig aus.

Bei Tesla reichte es für einen Kursgewinn von 0,9 Prozent. Damit konnten sich die Aktien des Elektroautobauers nach den jüngsten Verlusten etwas stabilisieren. Vor allem die enttäuschende Vorstellung des mit Spannung erwarteten Robotaxis am Freitag hatte sichtbar auf die Stimmung gedrückt. (awp/mc/pg)

