US-Eröffnung: S&P und Nasdaq schrauben Rekorde weiter hoch

New York – Nach dem kaum bewegten Wochenauftakt hat es an der Wall Street am Dienstag im frühen Handel wieder Gewinne gegeben. Der Dow Jones Industrial stieg um 0,23 Prozent auf 27’755,58 Punkten und schielt damit weiter auf einen erneuten Rekord. In der Vorwoche hatte das Kursbarometer der Wall Street seine Rally seit Anfang Oktober mit der Marke von 27’774 Punkten gekrönt.

Andere Indizes schafften es derweil mit noch etwas klareren Gewinnen, erneut Rekorde zu schreiben. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,46 Prozent auf 3101,35 Zähler. Er schaffte es erstmals in seiner Geschichte über die 3100-Punkte-Marke. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 0,50 Prozent auf 8283,21 Zähler.

Kursbestimmendes Thema bleibt der Handelsstreit zwischen den USA und China, bei dem Frank Wohlgemuth von der National-Bank eine Einigung weiter für sehr wahrscheinlich hält, auch wenn US-Präsident Donald Trump zuletzt diffuse Signale bezüglich der aktuellen Fortschritte gesendet habe. Er sieht darin ein typisches Muster der Verhandlungstaktik. „Unsere Grundhaltung ist weiterhin, dass es gute Chancen wenigstens für eine kurz- bis mittelfristige substanzielle Verständigung zwischen den USA und China gibt“, sagte Wohlgemuth.

Ein Thema blieben auch die Proteste in Hongkong. Nach einem der gewaltsamsten Tage waren dort am Dienstag die Ausschreitungen weitergegangen. Die Börsen in Asien hatte sich jedoch vom tiefroten Wochenauftakt erholt, was nun auch den US-Börsen half.

Im Dow waren die Boeing-Aktien nach ihrem starken Vortag das Schlusslicht. Sie fielen um 1,3 Prozent, nachdem sie zu Wochenbeginn mit einem Anstieg um 4,5 Prozent von der Hoffnung profitiert hatten, dass im Dezember die Auslieferungen des Krisenfliegers 737 Max wieder beginnen können.

Der grösste Gewinner im Leitindex waren die Papiere von Walt Disney mit einem Anstieg um 1,7 Prozent. Hier wurden die Anleger vom US-Start der Streaming-Plattform Disney+ ermutigt. Mit dieser will der Medienkonzern dem grossen Konkurrenten Netflix den Kampf ansagen. Dessen Papiere fielen am Dienstag um 0,3 Prozent. In puncto Berichtssaison, die zuletzt auf Hochtouren lief, gab es am Dienstag nur noch Ausläufer im Nebenwertebereich. Für die Aktien von CBS ging es kurz vor der Fusion mit Viacom um 2,6 Prozent bergab. Der Quartalsgewinn des Medienkonzerns war wegen der Investitionen in Streaming-Angebote gefallen und der Umsatz hatte die Markterwartungen verfehlt.

Für Tyson Foods dagegen ging es nach vorbörslicher Schwäche um 5,3 Prozent bergauf. Händlern zufolge überlagerte ein optimistischer Blick in die Zukunft durch den Fleischproduzenten aus Anlegersicht ein enttäuschendes viertes Quartal.

Ansonsten machte ein Kursspektakel bei den Aktien der Craft Brew Alliance von sich reden. Der Kurs des Craft-Bier-Brauerei konnte sich mehr als verdoppeln, nachdem bekannt wurde, dass Anheuser-Busch 16,50 Dollar für die übrigen Anteile zahlen will. Mit einem Kurssprung um 121 Prozent auf 16,21 Dollar näherten sich die Papiere diesem Preis. (awp/mc/ps)

